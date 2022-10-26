«Зеркальная линия»: в Саудовской Аравии начали стройку 170-километрового небоскреба

В Саудовской Аравии начали воплощать в жизнь футуристический проект NEOM. Его частью станет 70-километровый небоскреб под названием «Зеркальная линия», который будет вмещать плавучий портовый город, искусственный горнолыжный курорт, летающие лифты и роботов.

Об этом пишет Daily Mail.

Создатели уже начали реализацию идеи, на территорию в провинции Табук, расположенной на берегу Красного моря, уже экскаваторы копают фундамент. Стоимость проекта оценивают в 440 миллиардов фунтов стерлингов.

Отмечается, что постройка протяженного небоскреба «Зеркальная линия» должна изменить представление человечества о планировании городской жизни.

Горизонтальный небоскреб сможет вместить до девяти миллионов человек. Его постройку анонсировали ранее в этом году, но критики сомневались, что она вообще начнется, поскольку масштабная презентация их не убедила. Но первые шаги уже начаты. Завершить проект планируют к 2030 году.

Дизайнеры зеркального небоскреба отметили, что в нет будет протекать искусственная река, а на стенах будут вертикальные сады и парки. Электричество мегаполис будет получать от возобновляемых источников энергии.

«Зеркальная линия» будет состоять из двух зданий высотой почти в полкилометра, которые будут проходить параллельно друг другу через 170 километров пустыни, гор и побережья.

Проект NEOM, по оценкам создателей, в целом создаст тысячи новых рабочих мест и позволит стране, богатой нефтью, перестать так зависеть от ресурсов для получения богатства.

«Курсор» писал ранее, что Саудовская Аравия решила привлечь больше туристов и вложить деньги в уникальный отель, который будет высечен в скале и расположен посреди пустыни Аль-Ула.