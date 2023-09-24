Женщина попала в психушку перед свадьбой из-за выходки жениха

История любви, которая тронула пользователей Сети до глубины души.

В Британии должна была состояться свадьба Лекси и Салли, но у этой истории получился трагический конец. Мужчина отменил церемонию в последний момент, а женщина в результате попала в психушку.

Об этом пишет Mirror.

Выяснило, что жениха взбесило странное поведения сестры невесты. Ночью Лекси почувствовал, что его кто-то касается. Когда мужчина открыл глаза, заметил, что над ним с бритвой склонилась сестра невесты, которая на тот момент успела выбрить ему часть бороды. Для мужчины это стало огромным потрясением, ведь он отращивал ее 8 лет.

Однако больше всего его разочаровала реакция его невесты на произошедшее, ведь она вступилась за сестру, поскольку сама хотела, чтобы муж остался без бороды. В результате жених собрал вещи и ушел.

После этого Салли очень переживала и предприняла попытку суицида, но ее спасли и поместили в психушку. Сам мужчина считает, что принял правильное решение разорвать отношения.

Ранее "Курсор" писал о том, что свадебный организатор с ИИ ищет пары для бесплатного планирования праздника. Американская компания ищет пары, которые согласятся позволить с помощью инструментов искусственного интеллекта спланировать всю их свадьбу. Речь идет полностью о передаче ИИ всего контроля - от выбора места проведения до приглашения гостей.

Также мы сообщали, что развод пары можно спрогнозировать уже на свадьбе. Психологи назвали признаки, что отношения обречены.