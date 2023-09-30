Женщина в 92 года пошла в школу учиться писать и читать

Она всю жизнь мечтала начать учиться и наконец-то решилась на это.

В Индии 92-летняя Салима Хан из села Буландшахр в штате Уттар-Прадеш впервые пошла в школу в 2023 году после дня рождения. Она посещала занятия вместе с детьми, которые младше ее на восемь десятков лет.

Об этом пишет India Today.

Салима уже научилась читать, писать и считать. Следом за Салимой еще 25 взрослых женщин из ее села, в том числе две ее невестки, решили получить начальное образование.

"Ее история подтверждает веру в то, что учиться никогда не поздно", – прокомментировала эту историю сотрудник министерства образования Лакшми Панди.

Салима Хан родилась в 1931 году и вышла замуж в 14 лет, всего за два года до того, как Индия перестала быть британской колонией. Женщина всю жизнь хотела получить образование, но когда она была ребенком, в ее селе не было школы.

Волонтеры из государственной программы повышения грамотности узнали о желании Хан получить начальное образование и подтолкнули его к решению пойти в школу. Директор учебного заведения сообщила, что сначала учителя неохотно соглашались обучать пожилую женщину, но ее упорство и жажда знаний изменили их отношение.

Салима Хан рассказала, что раньше внуки обманывали ее, заставляя давать им больше денег, но теперь она научилась считать банкноты.

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