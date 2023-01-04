Женщина во время ремонта в ванной нашла послание из 1979 года

Пользовательница Reddit рассказала, что во время ремонта в ванной нашла записку с пожеланиями 43-летней давности.

На ее историю обратило внимание издание The Mirror.

Женщина переехала в новый дом и решила сделать ремонт в ванной комнате. Под одной из старых плиток она обнаружила лист бумаги, на котором было послание, написанное 23 мая 1979 года. «Привет. Завтра в ванной положат новую плитку. США разоряются. Сейчас наш президент — Картер. Надеюсь, когда вы найдете это, все будет лучше. Удачи. Рудольф Матейка».

Пользователи Reddit решили найти больше информации об авторе послания. Они предположили, что Матейка умер через десять лет после написания сообщения, так как обнаружили некролог, написанный 6 мая 1989 года.

В нем говорилось: «87-летний Рудольф Матейка из Финикса. Почтальон. Скончался 6 мая 1989 года. Он родился в Чикаго. У него остались жена Элла, сын, две дочери, пасынок, две падчерицы, две сестры, пять внуков и два правнука».

Один из пользователей Reddit написал, что его семья, наверное, была бы рада получить это послание.

«А представляете, если бы он узнал, что его послание увидят столько людей по всему миру!» — заявил второй. «По странному стечению обстоятельств, хотя его письмо увидели гораздо больше людей, чем он мог представить, времена мало чем отличаются от тех, когда Картер был президентом», — отметил автор еще одного комментария. Один из пользователей посоветовал женщине дописать что-нибудь от себя и спрятать послание опять, для следующего поколения. «Может быть, тогда все будет лучше», — предположил он.

«Курсор» писал ранее, что в Шотландии обнаружили послание, оставленное, вероятно, около 135 лет назад. Оно имеет все шансы стать самым старым на планете.