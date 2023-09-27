Женщине грозит тюрьма за "кражу" камней на популярном курорте

По мнению путешественницы, ее чересчур строго наказывают.

Туристке из Бельгии грозит тюремное заключение за "кражу" камней в Турции.

Об этом сообщает Lad Bible.

Ким Мергитс из Антверпена обвинили в воровстве археологических артефактов. Это произошло после того, как она взяла три камня в Манавгате, городе на востоке Анталии.

Женщина, путешествовавшая со своим любимым человеком, была остановлена и задержана в аэропорту. Ей грозит большой штраф или потенциальный тюремный приговор.

Оказалось, что Ким взяла три камня и упаковала их в чемодан, чтобы увезти домой, где хотела поместить их в аквариум. В итоге эти камни отправило Провинциальное управление культуры и туризма Анталии на анализ в музей Анталии.

Выяснилось, что два из трех камней – это мраморные куски напольного покрытия, а третий камень – архитектурное украшение. Эти камни находятся под защитой турецкого закона о защите культурных и природных ценностей. Их вывоз из страны запрещен.

Сейчас туристка остается под стражей в Турции в ожидании суда.

"Мы понимаем, что мы неправы и что сделали здесь что-то, не соответствующее закону, но просто наложите штраф. Мы собираемся его заплатить. Это не имеет значения, сколько. Мы понимаем, что допущена ошибка. Но меня наказывают гораздо строже", – поделилась она.

Также "Курсор" сообщал, что туристов предупредили о неприятной особенности ресторанов на популярном курорте.