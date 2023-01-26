Житель Британии попал в больницу после укуса насекомого и узнал о страшном диагнозе

Мужчина из-за ухудшения состояния здоровья остался без заработка и теперь живет на пожертвования.

Житель английского города Шеффилд (Великобритания) Дэйв Уитфорд узнал о смертельном диагнозе после укуса насекомого.

Об этом сообщает The Independent.

Мужчина понял, что у него проблемы со здоровьем, когда внезапно почувствовал головокружение и тошноту, сидя в саду. Он обратился в больницу и узнал, что в его ухе возникла инфекция, вызванная укусом насекомого.

Состояние Уитфорда ухудшалось, поэтому врачи провели дополнительное обследование, в ходе которого обнаружили новообразование в его мозгу. Британец находился под наблюдением врачей в течение двух лет. Когда образование начало расти, медики приняли решение его удалить.

Лишь во время операции хирурги выяснили, что у Уитфорда развился рак, и все это время он страдал от неизлечимой опухоли мозга. Мужчине сообщили, что ему осталось жить от 12 до 18 месяцев.

«Когда я узнал, я просто расплакался. Я был в полном отчаянии», — говорит он.

Мужчина признался, что теперь хочет отправиться в путешествие по США и успеть побывать во множестве штатов до своей смерти. Мужчина также заранее отпраздновал свой юбилей, опасаясь, что не доживет до дня рождения.

Уитфорд прошел курс химиотерапии и радиотерапии, после которых начал страдать от усталости, проблем с памятью и звона в ушах. В течение последних трех лет мужчина сменил несколько работ, но из-за ухудшения состояния здоровья остался без заработка и теперь живет на пожертвования.

«Курсор» писал ранее, что паук Huntsman, являющийся редкостью для Великобритании, был случайно доставлен в Соединенное Королевство из Китая. Он может вырасти до 12 дюймов в размахе ног и, как известно, этот паук поедает птиц и ящериц.