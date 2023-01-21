Жителей рф призвали готовиться к тотальной бедности из-за военных действий в Украине

А из-за войны, которую рф* развязала на территории Украины, экономическая ситуация ухудшается. Безусловно, та же коррупция значительно влияет на экономическую сферу страны, ведь на войне неплохо зарабатывают отдельные люди, но основной ущерб приносят международные санкции.
Экперты уверенны, что в скором времени россию ждет тотальная бедность. Об этом заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на World Economic Forum.
Рогофф отметил, что чем больше времени проходит, тем сильнее санкции дожимают россию. Из-за них рф лишилась части своих доходов, а это свидетельствует о замедлении производства и других секторов экономики. Поэтому Западу стоит задуматься над продлением санкций даже в случае победы Украины в войне, поскольку в перспективе они не дадут россии накопить ресурсы для последующих атак на любое другое цивилизованное государство мира.
Напомним, что глава МВФ считает, что миру угрожает экономическая фрагментация.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!