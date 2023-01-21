Жителей рф призвали готовиться к тотальной бедности из-за военных действий в Украине

А из-за войны, которую рф* развязала на территории Украины, экономическая ситуация ухудшается. Безусловно, та же коррупция значительно влияет на экономическую сферу страны, ведь на войне неплохо зарабатывают отдельные люди, но основной ущерб приносят международные санкции.

Экперты уверенны, что в скором времени россию ждет тотальная бедность. Об этом заявил бывший главный экономист Международного валютного фонда Кеннет Рогофф на World Economic Forum.