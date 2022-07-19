Жителей Северной Кореи хотят заставить восстанавливать захваченный россией Донбасс

Посол рф в КНДР Александр Мацегора заявил, что рабочие из Северной Кореи будут помогать восстанавливать разрушенные города в Донецкой и Луганской областях, которые временно находятся под контролем российской федерации.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По его словам, псевдореспублики будут теперь сотрудничать с тоталитарной Северной Кореей. В частности, граждане КНДР будут вынуждены восстанавливать инфраструктуру на территориях, захваченных российскими оккупантами.

«Высококвалифицированные и трудолюбивые корейские строители, которые способны работать в самых тяжелых условиях, могут помочь нам восстановить наши социальные, инфраструктурные и промышленные объекты», — подчеркнул посол РФ в Северной Корее.

Также, по его словам, Северная Корея «крайне заинтересована» в изготовлении на оккупированных территориях Украины запасных частей для своего промышленного оборудования, созданного еще во времена СССР.

«Курсор» ранее писал, что после неудачных ранних попыток захватить Киев и второй по величине город Харьков, россия обратила свое внимание на Донбасс, регион шахт и заводов, где поддерживаемые москвой сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года. И если россия победит в битве за Донбасс, это будет означать, что Украина потеряет не только землю, но, возможно, и большую часть своих наиболее боеспособных вооруженных сил.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!