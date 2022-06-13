Битва за Донбасс может решить исход войны в Украине — эксперты

После неудачных ранних попыток захватить Киев и второй по величине город Харьков, россия обратила свое внимание на Донбасс, регион шахт и заводов, где поддерживаемые москвой сепаратисты сражаются с украинскими войсками с 2014 года.

Если россия* победит в битве за Донбасс, это будет означать, что Украина потеряет не только землю, но, возможно, и большую часть своих наиболее боеспособных вооруженных сил, что откроет москве возможность захватить больше территории и диктовать свои условия Киеву. Неудача рф может заложить основу для украинского контрнаступления и, возможно, привести к политическим потрясениям в Кремле.

Об этом сообщает Times of Israel.

Извлекая уроки из своих прежних ошибок, россия действует здесь более осторожно, полагаясь на дальнобойные бомбардировки, чтобы ослабить оборону Украины.

Кейр Джайлс, эксперт по россии из лондонского аналитического центра Chatham House, сказал, что рф «сосредоточила всю свою артиллерию на одном участке линии фронта, чтобы проложить себе путь вперед, сметая все на своем пути».

Западные официальные лица до сих пор восхваляют способность украинских сил защищать свою страну, яростно сопротивляясь и так же полагаясь на артиллерию и отступая на некоторых участках, проводя частые контратаки.

«Украина проводит политику гибкой обороны, уступая место там, где это имеет смысл, вместо того, чтобы удерживать каждый дюйм территории», — сказал Джайлз.

Украина теряет от 100 до 200 солдат в день, сказал советник президента Михаил Подоляк, поскольку рф «бросила на фронт практически все неядерное оружие». Президент Владимир Зеленский ранее называл ежедневное число погибших до 100 человек.

Министр обороны Украины Алексей Резников охарактеризовал боевую ситуацию как «чрезвычайно сложную», сославшись на древнее божество жертвоприношения, сказав: «У русского Молоха достаточно средств, чтобы пожирать человеческие жизни для удовлетворения своего имперского эго».

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.