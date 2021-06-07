Жители Венеции требуют не пускать корабли с туристами

Протесты вспыхнули сразу после того, как первый круизный лайнер с туристами зашел в город.
Об этом сообщает BBC.
Часть протестующих села в лодки, а другие участники акции выстроились в очереди на улице.
Они требуют, чтобы местные власти продлили введенный в марте этого года запрет входить большим круизным судам и другим кораблям в акваторию города, что провоцирует загрязнение и эрозию морского дна.
Однако запрет начнет действовать только после того, как будут построены новые терминалы для прокладки новых маршрутов в центре города.
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