Жители Венеции требуют не пускать корабли с туристами

Жители Венеции вышли на протесты, требуя закрыть город для лайнеров с туристами.

Протесты вспыхнули сразу после того, как первый круизный лайнер с туристами зашел в город.

Об этом сообщает BBC.

Часть протестующих села в лодки, а другие участники акции выстроились в очереди на улице.

Они требуют, чтобы местные власти продлили введенный в марте этого года запрет входить большим круизным судам и другим кораблям в акваторию города, что провоцирует загрязнение и эрозию морского дна.

Однако запрет начнет действовать только после того, как будут построены новые терминалы для прокладки новых маршрутов в центре города.

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