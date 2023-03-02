Диверсанты взяли заложников в брянской области рф — российские СМИ

Оба села в брянской области, куда предположительно могли проникнуть диверсанты, находятся прямо на границе с Украиной. Между ними 20 минут на машине.

В брянскую* область «зашли две украинских ДРГ общей численностью в 40 человек, которые взяли в заложники местных жителей», передает российское СМИ Readovka в своем telegram-канале.



Несколько человек взяты в заложники в магазине в селе любечане в брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Любечаны находятся примерно в 20 километрах от поселка сушаны, где также сообщают о заложниках. Ранее губернатор брянской области заявил, что на территорию рф зашла диверсионная группа со стороны Украины.

Сообщается, что в поселке сушаны в брянской области идет бой, слышны взрывы.

Жители прячутся по подвалам и погребам, в селе слышны взрывы.

По данным «Базы», в сушанах взорвана электроподстанция и газовая станция.



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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.