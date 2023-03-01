Жуткие кадры: в Греции произошла масштабная авария с поездами, много погибших

В результате столкновения поездов в Греции 32 человека погибли и 85 пострадали.

Тридцать два человека погибли и по меньшей мере 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов недалеко от города Лариса в Греции поздно вечером во вторник.

Dozens of passengers are trapped in a train crash in Tempe Greece, and burn to death. pic.twitter.com/CGPamA4oa1 — Sk Boz Phd (@ProfessorBoz) March 1, 2023

Greece: a passenger train en route from Athens to Thessaloniki collided with a freight train. A fire started, several wagons overturned. According to preliminary data, the number of victims is at least 32 people, another 85 were injured. pic.twitter.com/xrUuKh74Lt — unewsal (@smth_unewsal) March 1, 2023

Об этом сообщил представитель пожарной команды Василис Вартакояннис в телеобращении утром в среду.

Horrific train accident in #Greece the number of dead now up to 35 with 85 hospitalized.

A freight train hit a passenger train. pic.twitter.com/yk9Ie97iYz — Arthur Morgan (@ArthurM40330824) March 1, 2023

Two trains collided head-on in Greece killing at least 32 people and injuring 85 but the cause of the deadliest rail crash in the country in decades remained unclear https://t.co/shpnvtqHI5 pic.twitter.com/UL6Bakmctm — Reuters (@Reuters) March 1, 2023

Два поезда столкнулись в центральной Греции поздно вечером во вторник, и спасатели эвакуировали пассажиров после того, как по крайней мере два вагона загорелись, сообщила пожарная команда.

Государственная телекомпания ERT сообщила, что «десятки человек» получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым.

The site of the deadly train crash near Tempe, Larissa. #Greece pic.twitter.com/IYafRPXGeF — Daphne Tolis (@daphnetoli) March 1, 2023

32 die and 85 injured as trains collide in central Greece. A very bad day today. #Greece #Τεμπη pic.twitter.com/wlzpEmA1Ol — spyros gkelis (@northaura) March 1, 2023

Пожарная команда подтвердила, что 32 человека погибли и еще 85 получили ранения. Пожар уже потушили, сообщили в пожарно-спасательной части.

Сообщается, что «некоторые пассажиры» были извлечены из-под обломков без сознания.

«Мы слышали большой взрыв, (это было) 10 кошмарных секунд, — сказал Стергиос Миненис, 28-летний пассажир, выпрыгнувший из-под обломков. — Мы переворачивались в фургоне, пока не упали на бок … потом была паника, огонь по кабелям (везде), огонь был немедленным, когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был справа и слева».

«В вагоне была паника, люди кричали», — рассказал SKAI TV молодой человек, которого эвакуировали на ближайший мост.

«Это было похоже на землетрясение», — сказал ERT Ангелос Чиамурас, другой пассажир.

Константинос Агорастор, губернатор Фессалийского региона, сообщил телеканалу SKAI, что лоб в лоб столкнулись два поезда: пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, и грузовой поезд из Салоников в Ларису.

«Столкновение было очень сильным», — сказал он, добавив, что первые четыре вагона сошли с рельсов, а первые два были «почти полностью уничтожены».

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