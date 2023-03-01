Жуткие кадры: в Греции произошла масштабная авария с поездами, много погибших

Тридцать два человека погибли и по меньшей мере 85 получили ранения в результате столкновения двух поездов недалеко от города Лариса в Греции поздно вечером во вторник.
Об этом сообщил представитель пожарной команды Василис Вартакояннис в телеобращении утром в среду.
Два поезда столкнулись в центральной Греции поздно вечером во вторник, и спасатели эвакуировали пассажиров после того, как по крайней мере два вагона загорелись, сообщила пожарная команда.
Государственная телекомпания ERT сообщила, что «десятки человек» получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым.
Пожарная команда подтвердила, что 32 человека погибли и еще 85 получили ранения. Пожар уже потушили, сообщили в пожарно-спасательной части.
Сообщается, что «некоторые пассажиры» были извлечены из-под обломков без сознания.
«Мы слышали большой взрыв, (это было) 10 кошмарных секунд, — сказал Стергиос Миненис, 28-летний пассажир, выпрыгнувший из-под обломков. — Мы переворачивались в фургоне, пока не упали на бок … потом была паника, огонь по кабелям (везде), огонь был немедленным, когда мы переворачивались, нас обжигало, огонь был справа и слева».
«В вагоне была паника, люди кричали», — рассказал SKAI TV молодой человек, которого эвакуировали на ближайший мост.
«Это было похоже на землетрясение», — сказал ERT Ангелос Чиамурас, другой пассажир.
Константинос Агорастор, губернатор Фессалийского региона, сообщил телеканалу SKAI, что лоб в лоб столкнулись два поезда: пассажирский поезд, следовавший из Афин в северный город Салоники, и грузовой поезд из Салоников в Ларису.
«Столкновение было очень сильным», — сказал он, добавив, что первые четыре вагона сошли с рельсов, а первые два были «почти полностью уничтожены».
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