Злобная белка напала на 18 жителей валлийской деревни

Злобная белка по кличке Полоса всего за пару дней покусала 18 жителей деревни Бакли, которая находится в Северном Уэльсе. Кроме того, она покусала большое количество домашних животных и скота.

Об этом сообщает издание Evening Standard.

Так, одна из жительниц деревни Корин Рейнольдс рассказала о том, что белка до недавнего времени была ничем непримечательной, даже пассивной. По ее словам, она боялась выходить из дома, так как местные жители жаловались в Facebook, что «кровожадная белка» преследует их.

Женщина рассказала, что белка делала это не из-за голода, так как специально для белок в ее саду есть кормушка, в которой всегда полно еды.

В конечном итоге белку поймали и усыпили. Согласно местным законам, в дикую природу выпускать белок нельзя.

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