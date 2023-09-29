На основе данных космической рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", накопленных за более двух десятилетий, астрономы создали удивительное новое видео звездного взрыва, который произошел примерно 180 лет назад.
Видео, опубликованное на YouTube-канале обсерватории, содержит кадры, полученные в результате наблюдений "Чандры" в 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годах, а также данные, собранные космическим кораблем ЕКА XMM-Newton. Оно позволяет проследить историю звездного взрыва, известного как Эта Киля.
Известная звездная система состоит из двух массивных звезд. Одна из них, как утверждают ученые, примерно в 90 раз больше по массе, чем Солнце, в то время как другая звезда в тридцать раз крупнее. Мощный взрыв, предположительно, был результатом слияния двух звезд, изначально входивших в тройную звездную систему. Последствия этого столкновения были видны на Земле в середине 19 века.
В новом видео можно увидеть, как после взрыва звездное извержение продолжает быстро распространяться в космосе со скоростью около 8 миллионов километров в час.
"Во время этого события Эта Киля выбросила массу, которая в 10^45 (децильон) раз превышает массу Солнца. Этот материал превратился в пару плотных сферических облаков газа, которые теперь называются туманностью Гомункул, находящейся на противоположных сторонах галактики двух звезд", - говорится в заявлении NASA.
Туманность Гомункул - это ярко-синее облако в центре изображения, питающееся высокоэнергетическими рентгеновскими лучами, исходящими от двух крупных близких звезд. Их близкое расположение затрудняет наблюдение в отдельности. Они окружены ярким оранжевым кольцом рентгеновского излучения, которое, предположительно, быстро растет и расширяется с течением времени.
Еще мы писали, что космическому телескопу Hubble удалось зафиксировать столкновение двух галактик.