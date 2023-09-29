Мощный взрыв стал итогом слияния двух звезд, первоначально принадлежавших тройной звездной системе.

На основе данных космической рентгеновской обсерватории NASA "Чандра", накопленных за более двух десятилетий, астрономы создали удивительное новое видео звездного взрыва, который произошел примерно 180 лет назад.

Видео, опубликованное на YouTube-канале обсерватории, содержит кадры, полученные в результате наблюдений "Чандры" в 1999, 2003, 2009, 2014 и 2020 годах, а также данные, собранные космическим кораблем ЕКА XMM-Newton. Оно позволяет проследить историю звездного взрыва, известного как Эта Киля.

Известная звездная система состоит из двух массивных звезд. Одна из них, как утверждают ученые, примерно в 90 раз больше по массе, чем Солнце, в то время как другая звезда в тридцать раз крупнее. Мощный взрыв, предположительно, был результатом слияния двух звезд, изначально входивших в тройную звездную систему. Последствия этого столкновения были видны на Земле в середине 19 века.

В новом видео можно увидеть, как после взрыва звездное извержение продолжает быстро распространяться в космосе со скоростью около 8 миллионов километров в час.

"Во время этого события Эта Киля выбросила массу, которая в 10^45 (децильон) раз превышает массу Солнца. Этот материал превратился в пару плотных сферических облаков газа, которые теперь называются туманностью Гомункул, находящейся на противоположных сторонах галактики двух звезд", - говорится в заявлении NASA.

Туманность Гомункул - это ярко-синее облако в центре изображения, питающееся высокоэнергетическими рентгеновскими лучами, исходящими от двух крупных близких звезд. Их близкое расположение затрудняет наблюдение в отдельности. Они окружены ярким оранжевым кольцом рентгеновского излучения, которое, предположительно, быстро растет и расширяется с течением времени.

Еще мы писали, что космическому телескопу Hubble удалось зафиксировать столкновение двух галактик.