Абир Кара заявил о создании своей партии

Кара заявил, что в Израиле существует управляемый экономический рынок, поэтому основной целью вновь созданной партии назвал «улучшение экономики в Государстве Израиль».

Заместитель министра Абир Кара заявил в воскресенье, что на выборах в Кнессет 25-го созыва будет баллотироваться в составе новой партии, которая будет называться «Экономическая свобода».

По словам Кары, ее основной целью является улучшение экономической отрасли в Государстве Израиль.

Он сообщил: «Экономика Израиля еще не оторвалась от своих фундаментальных основ».

По его словам, «сельскохозяйственное лобби в Израиле — привыкло к увеличению компенсаций, генералы — привыкли к увеличению бюджетных пенсий, учителя — к увеличению выходных, Гистадрут — к растущей неэффективности, госсектор — к растущей расточительности в израильской экономике».

«Израиль — это очень дорогая страна. С 2009 года Израиль стал дороже во всех областях заняв шестую позицию в рейтинге самых дорогих стран мира», — уверен Абир Кара.

Кара утверждает, что «в Израиле существует управляемый экономический рынок. И за все платит мелкий гражданин, рабочий, предприниматель, производитель. Тот, кто преклоняет колени перед необоснованным налоговым бременем в Израиль. Тот, кто финансирует праздник для всех».

Он добавил: «Я еврей, израильтянин, сионист, правый, либерал. Я верю в настоящий свободный рынок».

«Мы взяли на себя колоссальную задачу, упорную борьбу с огромными органами власти в Израиле, лоббистами стоимости жизни. Лоббистами, имеющими свободный доступ в Кнессет через депутатов Кнессета. Я не иду в эту борьбу один, я я вооружился лучшей броней, которую только можно найти в Израиле», — сказал Кара.

Он представил членов своей новой партии: Гилада Альфера, доктора Идит Раз-Клишер, профессора Омера Моаба.

Курсор писал ранее, что к предвыборной кампании Ликуда присоединился известный политконсультант. Ранее Моше Клюгхафт руководил предвыборной кампанией Нафтали Беннета. В последние годы консультировал политических лидеров в разных странах мира.

Также мы информировали, что Шакед заявила о «ядовитых» подстрекательствах Нетаниягу и Смотрича.