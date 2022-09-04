К предвыборной кампании Ликуда присоединился известный политконсультант

Ранее Моше Клюгхафт руководил предвыборной кампанией Нафтали Беннета. В последние годы консультировал политических лидеров в разных странах мира.

Лидер израильской оппозиции Биньямин Нетаниягу назначил стратегического советника Моше Клюгхафта своим специальным советником по избирательной кампании.

Об этом сообщили в партии «Ликуд», информирует портал Israelhayom.

Отмечается, что Клюгхафт присоединяется к команде, в которую входят такие профессионалы, как Офер Голан, Йонатан Урих и Топаз Лук.

«Клюгхафт ранее работал с Нетаниягу во время подписания «Соглашений Авраама», а также руководил избирательной кампанией Нафтали Бенета в 2013 и 2015 годах. В июле 2021 года премьер-министр Нафтали Бенет назначил его своим стратегическим советником. … В последние годы Клюгхафт работал с высокопоставленными чиновниками и главами многих стран мира, включая Австрию, Румынию, Германию, Грузию, Косово, Грецию и другие», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, партия Ликуд и ее лидер Биньямин Нетаниягу направили обращение в среду к генеральному прокурору Израиля Гали Бахарав-Миаре, потребовав провести всестороннее расследование по поводу вмешательства Палестинской автономии в предстоящие израильские выборы.

Ранее стало известно о тайной встрече представителей партии Объединенный список, депутатов Кнессета Аймана Одеха, Ахмеда Тиби и Сами Абу-Шахаде, в Рамалле с главой Службы общей разведки Палестинской автономии Маджедом Фараджем. Целью этой встречи, по информации СМИ, было повлиять на результаты выборов в Израиле.

Также Курсор писал о том, что депутат Ави Маоз направил просьбу главе ШАБАК Ронену Бару о начале расследование «неправомерного вмешательства в систему выборов в Государстве Израиль».

Ранее «Курсор» писал, что грядет скандал: глава разведки ПА тайно встречался с лидерами Объединенного списка.