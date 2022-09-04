Шакед заявила о «ядовитых» подстрекательствах Нетаниягу и Смотрича

В воскресенье Айелет Шакед резко оценила высказывания со стороны лидеров партий Ликуд и «Религиозный сионизм»: «Они капают яд в уши людям».

Министр внутренних дел и глава партии «Сионистский дух» Айелет Шакед раскритиковала действия главы оппозиции Биньямина Нетаниягу и председателя «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича.

Шакед высказалась о них так: «Они капали ядом и лили яд в уши людям».

Далее она добавила: «Основные линии правительства были правыми, и общественность не должна реагировать на подстрекательство и ложь — пусть смотрят на факты».

Когда ее спросили, поддержит ли она Нетаниягу, она ответила: «Я выложу на стол один вариант единого правительства — это должно стать ответом на проблемы Государства Израиль. Я также думаю, что Нетаниягу должен освободить свое место, но есть избиратели, которые голосуют за него, и это следует уважать, это демократическая страна».

Ранее Курсор писал, что стало известно, как Нетаниягу намерен противостоять кампании Либермана. Предвыборная стратегия Нетаниягу нацелена против небольших партий, входящих в правящую коалицию.

Также сообщалось, что члены движения Crime Minister, которые протестовали в Ришон ле-Ционе против Нетаниягу, стали жертвой нападение молодого поколения.

Напомним, мы информировали, что бывший премьер-министр Израиля может принять участие в предстоящих выборах в Кнессет. Бывший премьер-министр Нафтали Беннет уже ознакомился с результатами опроса, которые показали, что возглавляемая им партия с уверенностью преодолеет электоральный барьер и пройдет в Кнессет.