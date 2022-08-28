Ави Маоз может присоединиться перед выборами к «Яадут а-Тора»

Ави Маоз заявил, что Бен-Гвир не вел с ним никаких переговоров, при этом сейчас рассматривается вероятность объединения его партии с «Яадут а-Тора».

После того как новое/старое объединение Смотрича и Бен-Гвира оставило за бортом партию «Ноам» Ави Маоза, появились слухи о возможном присоединении последнего к «Яадут а-Тора».

Об этом сообщил Телеграм-канал Люди в черном.

Идея не такая странная, как может показаться.

1. Технический блок — только до выборов, после выборов каждая партия сама по себе.

2. Ави Маоз останется в Кнессете.

3. «Яадут а-Тора» сможет предотвратить (частично) уход собственных молодых избирателей к Смотричу и Бен-Гвиру.

4. Если «Яадут а-Тора» все же развалится на две партии, «Ноам» может присоединиться к той, у кого меньше шансов пройти барьер ради укрепления (предварительно, «Агудат Исраэль» не хватает одного мандата).

«Ноам» — одна из наиболее консервативных частей религиозных сионистов, они далеки от харедим по многим вопросам, поэтому пока объединение партий пока под вопросом и пока это не более, чем слухи.

Ави Маоз заявил, что Бен-Гвир не вел с ним никаких переговоров.

Ранее «Курсор» писал, что представитель Ликуда считает, что Бен-Гвир превратит Израиль в другую страну. «Странно, что Бен-Гвир легитимен. Когда Бен-Гвир и его люди будут в правительстве, это превратит Израиль в другую страну», — заявил Дан Меридор.

Напомним также, что названо условие, при котором возглавляемый Ликудом блок набирает 59 голосов.