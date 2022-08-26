Названо условие, при котором возглавляемый Ликудом блок набирает 59 голосов

Новый опрос, проведенный для Channel 12 News, показал, что если партии «Оцма Йегудит» и «Религиозный сионизм» объединятся, блок, который возглавляет партия Биньямина Нетаниягу «Ликудом», получит 59 мест в Кнессете.

Опрос, проведенный через iPanel компанией Midgam Research and Consulting, также показал, что, если две партии будут баллотироваться отдельно, то блок под руководством «Ликуда» получит лишь 58 мест в Кнессете, а противостоящий блок сможет рассчитывать на 57 мандатов.

Согласно опросу, «Ликуд» получил бы 34 места в Кнессете, а «Еш Атид» — 23 места. Как и в случае с опросом Маарив партия «Лагерь государственников » получит 13 мест, что сделает ее третьей по величине партией в Кнессете.

«Оцма Йегудит» во главе с депутатом Кнессета Итамаром Бен-Гвиром получит 9 мандатов, ШАС — 8 мандатов, с «Яадут а-Тора» — 7 мандатов, МЕРЕЦ — 6 мандатов. Четыре партии получат по пять мандатов в Кнессете каждая: «Исраэль Бейтену», «Авода», РААМ и «Объединенный арабский список».

Опрос показал, что ни партия «Религиозный сионизм» Бецалеля Смотрича, ни партия «Руах Ционит» не преодолеют избирательный барьер.

В опросе принимали участие 501 респондента, а погрешность составляет 4,4%.

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Опрос: Ни один блок не сможет сформировать правительство. Если бы выборы состоялись сегодня, Ликуд во главе с Нетаниягу получил бы 31 место, партия Еш Атид получила бы 23 места, а Государственный лагерь — 13 мест.

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