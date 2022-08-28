Представитель Ликуда считает, что Бен-Гвир превратит Израиль в другую страну

«Странно, что Бен-Гвир легитимен. Когда Бен-Гвир и его люди будут в правительстве, это превратит Израиль в другую страну», — заявил Дан Меридор.

Бывший министр от Ликуда Дан Меридор высказался о возможном прохождении председателя «Оцма Иегудит» Бен-Гвира в Кнессет как о нежелательном для Израиля.

Также он прокомментировал поддержку, которую получает Бен-Гвир от Нетаниягу: «Он боится исхода суда, все становится легитимным».

Бывший премьер-министр Биньямин Нетаниягу на прошлой неделе выступил посредником между Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиром. Они достигли соглашения о совместной борьбе между Религиозным сионизмом и «Оцма Иегудит».

Дан Меридор заявил: «Должны ли люди, поддерживающие терроризм, быть допущенными в правительство? Нет. Вот почему странно, что Бен-Гвир легитимен».

Меридор сослался на соглашение между Смотричем и Беном Габвиром и на возможность того, что Бен-Гвир войдет в состав 25-го правительства: «День, когда Бен-Гвир и его люди будут в правительстве, превратит Израиль в другую страну. Ликуд, тот, который я знал, подтолкнул и привел к изменению законодательства и полной делегитимизации коэнизма».

Ранее «Курсор» писал, что Бен-Гвир и Смотрич идут на выборы единым списком. Депутаты Смотрич и Бен-Гвир в очередной раз приняли решение о совместном баллотировании в Кнессет после встречи с лидером оппозиции Нетаниягу.

Напомним также, что названо условие, при котором возглавляемый Ликудом блок набирает 59 голосов.