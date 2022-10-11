Блок Нетаниягу не набирает большинство в новом Кнессете — опрос

По данным социологов, арабские партии пребывают в шаге от блокирующего процента. Кроме того, набирает обороты партии Смутрича и Бен-Гвира.

Блок во главе с лидером оппозиции Биньямином Нетаниягу все еще не набирает 61 мандат на предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, опубликованными Общественной телерадиовещательной корпорацией, сообщает портал Kikar.

Так, если бы выборы состоялись сегодня, блок Нетаниягу получил только 60 мандатов.

В то же время, согласно данным опроса, опубликованным News 12, Блок Нетаниягу получает 59 мандатов.

Согласно опросу «Хан Хаудас», если бы выборы состоялись сегодня, самой крупной партией был бы «Ликуд» с 32 мандатами. За ним следует «Еш Атид» — 24 мандата. «Религиозный сионизм» получает 13 мест в парламенте. За ним следует «Государственный лагерь» с 12 мандатами.

«В ультраортодоксальных партиях: ШАС с 8 мандатами, Объединенный иудаизм Торы с 7. Далее — «Исраэль Бейтейну» с 6 мандатами и Лейбористская партия только с 5, как и Мерец. В конце списка — две арабские партии, Раам и Хадаш Тааль, по 4 мандата каждая», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла.

Так, согласно израильскому закону, премьер-министром, в том числе сменным по ротации, может быть только депутат Кнессета. Нафтали Беннет не баллотируется в Кнессет 25 созыва, поэтому после выборов он покинет и пост сменного премьер-министра.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.