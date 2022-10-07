Беннет после выборов покинет пост, а Лапид станет полновластным премьером — СМИ

Если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла.

Согласно израильскому закону, премьер-министром, в том числе сменным по ротации, может быть только депутат Кнессета. Нафтали Беннет не баллотируется в Кнессет 25 созыва, поэтому после выборов он покинет и пост сменного премьер-министра.

Об этом говорится в материале Israel Info. Издание ссылается на политического обозревателя 12 телеканала Дафну Лиэль.

Отмечается, что это может иметь важные политические последствия — на весь переходный период до формирования нового правительства Яир Лапид останется единственным премьер-министром и больше не будет скован необходимостью согласовывать политические решения с партнером по ротации, придерживающимся совершенно иной политической идеологии.

«В частности, Беннет уже не сможет наложить вето на подписание договора о демаркации морской границы с Ливаном», — говорится в материале.

При этом процесс формирования нового правительства при существующей расстановке сил может растянуться надолго, а если правящая коалиция не сложится, Лапид продолжит единолично возглавлять правительство и на протяжении следующего избирательного цикла.

Как сообщал Курсор, опрос, проведенный Институтом прямых опросов для Channel 14, показывает, что если бы выборы состоялись, то правый блок получил бы 62 места.

Данные показывают, что «Ликуд» получает 35 мест, «Еш Атид» — 23 мандата, Партия Лагерь государственников — 11 мандатов, Партия религиозного сионизма — 11 мандатов. ШАС получает 9 мандатов, Яадут а-Тора — 7 мандатов, Исраэль Бейтейну — 6 мандатов, Авода — 5 мандатов, МЕРЕЦ — 5 мандата, Хадаш-Тааль и РААМ — по 4 мандата каждая.

Ранее Курсор писал, что опрос показал, что блок Нетаниягу проиграет, если Шакед выйдет из гонки. «Еврейский дом» может не пройти избирательный барьер, и если он выпадет, то партия Ликуд, возглавляемая Нетаниягу, тоже проиграет.