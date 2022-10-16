Бороться до последнего патрона: Либерман рассказал о своих планах

Министр финансов уверен, что нынешние выборы — это последняя попытка Нетаниягу вернуться к власти, другой не будет. Если он наберет меньше 60 мест, то Ликуд распадется.

Глава партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман направил свою избирательную кампанию на противостояние председателя «Ликуда» Биньямина Нетаниягу.

Министр финансов считает, что в случае, если Нетаниягу получит 59 мест или меньше, он не останется в Ликуде, и это станет последняя попытка Нетаньяху вернуться к власти.

Либерман заявил: «Самое главное — удержать Нетаниягу на 59 местах или меньше. Если нам это удастся, то, по моей оценке, мы достигнем «большого взрыва». Либо Нетаниягу будет исключен из Ликуда, либо Ликуд распадется».

Министр рассказал, что намерен «бороться до последнего патрона». Даже в том случае, если Нетаниягу придет к власти, Либерман не планирует уходить из политики: «Когда закончатся пули, мы достанем ножи. Мы будем продолжать бороться».

Либерман также сообщил, что не готов отказаться от попытки заставить харедийские учебные заведения преподавать основные предметы, такие как английский язык, иврит, математика и естественные науки.

«Вся цель ШАС и «Объединенного иудаизма Торы» — увековечить бедность и невежество. Поэтому мы поставим условие изменить эту плохую реальность: любое учебное заведение, в котором не преподаются основные предметы, не получит ни одного шекеля из государственного бюджета».

Либерман уверен, что общественность должна понять, что те, кто хочет гражданских браков, общественного транспорта в шабат и раввинской реформы — могут голосовать только за одну партию: «Исраэль Бейтену».

Ранее Курсор публиковал данные опроса: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом».

Напомним, мы писали, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.