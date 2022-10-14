Опрос: сколько мандатов получит Нетаниягу, если призовет голосовать за «Еврейский дом»

«Еврейский дом» может преодолеть избирательный барьер и сместить приоритеты в сторону блока Нетаниягу, если лидер Ликуда призовет избирателей поддержать партию Шакед.

Газовое соглашение с Ливаном, вызвавшее политическую напряженность на фоне волны терактов привело к незначительному изменению распределения голосов избирателей в преддверии выборов в Кнессет 25-го созыва.

Опрос Panels Politics, проведенный для Maariv, показал, что за Нетаниягу на этой неделе уменьшается количество голосов (до 60 мандатов), а «Еш Атид» усиливается за счет потерь религиозного сионизма.

«Еврейский дом» во главе с Айелет Шакед может получить 3 мандата, что ниже блокирующего порога. Однако если глава оппозиции и «Ликуда» Биньямин Нетаниягу выступит с призывом голосовать за «Еврейский дом», то список Шакед преодолеет барьер. В этом случае блок, возглавляемый Нетаниягу, наберет большинство в 62 депутата.

Голоса избирателей сейчас распределяются так: Ликуд во главе с Нетаниягу — 32 мандата, «Еш Атид» во главе с Яиром Лапидом — 24, Религиозный сионизм-Оцма Иегудит во главе с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен Габиром — 13.

Остальные партии получили такой прогноз:» Лагерь государственников»во главе с Бени Ганцем, Гидеоном Сааром и Гади Айзенкотом — 12, ШАС во главе с Арье Дери — 8, Объединенный Иудаизм Торы во главе с Моше Гафни — 7, «Йисраэль Бейтену» с Авигдором Либерманом — 6, МЕРЕЦ во главе с Захавой Гальон — 5, Авода с Мейрав Михаэли — 5, Хадаш-Тааль во главе с Айманом Оде и Ахмедом Тиби — 4 и РААМ во главе с Мансуром Аббасом — 4.

Блок сторонников Нетаниягу получает 60 мандатов, блок «только не Биби»- 56 и Хадаш-Тааль — 4.

Согласно нынешнему опросу, Еврейский дом во главе с Шакед — 2,7% (по сравнению с 2,4% в предыдущем опросе), Экономическая партия во главе с профессором Яроном Зелихой — 1,2% (0,6%), БЛД во главе с Сами Абу Шахадой — 1. 1% ( 1,2%), Экономическая свобода с Абиром Кара — 0,7% (0,9%), Свободный демократический Израиль во главе с Эли Авидаром — 0,2% (0,00%) и Горящая молодежь во главе с Хадаром Мохтаром — 0,2% (0,3%).

Если Нетаниягу призовет голосовать за «Еврейский» дом во главе с Шакед, результаты могут измениться так: Ликуд — 31 мандат, «Еш Атид» — 23, Религиозный сионизм-Оцма Йегудит — 12, Лагерь государственников- 11, ШАС — 8, Иудаизм Торы — 7, Исраэль Бейтену — 6, МЕРЕЦ — 5, Авода — 4, Хадаш-Тааль — 4, РААМ — 4, и «Еврейский дом» с 4 мандатами.

Партия Хадаш-Тааль вчера вызвала скандал, выпустив новый предвыборный видеоролик, рассчитанный на арабскую аудиторию, в котором фотографии премьер-министра Яира Лапида и министра юстиции Айелет Шакед появляются рядом с недавними столкновениями в Иерусалиме. В видео говорится следующее: «Лапид и его сообщники мстят, убивают, танцуют на крови. Как они были разочарованы войной в Газе, так они будут разочарованы в Шуафате и Иерусалиме».

Ранее Курсор писал, что Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу.

Также наш сайт сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме«.