Опрос: Лапид сокращает разрыв с Нетаниягу

Согласно результатам нового опроса, Еш Атид поднимается до 26 мест, а Лапид отстает от Нетаниягу на 10% в вопросе о наиболее квалифицированном кандидате на пост премьер-министра.

Профессор Камилла Фукс провела опрос, который показал, что партия премьер-министра Яира Лапида «Еш Атид» начинает сокращать разрыв с партией «Ликуд» лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает Israel National News.

Результаты показывают, что блок правых партий получит 59 мест против 57 у партий, составляющих нынешнее правительство. Хадаш-Таал получает пять мест.

По сравнению с предыдущим опросом, проведенным примерно 1,5 недели назад, «Ликуд» и Биньямин Нетаниягу увеличили свои места до 32, а «Еш Атид» увеличили общее количество мест до 26. Партия «Религиозный сионизм» опустилась на два места до 12 по сравнению с предыдущим опросом.

Партия национального единства министра обороны Бени Ганца остается на 12-м месте. Партии харедим, ШАС и Объединенный иудаизм Торы, остались без изменений с восемью и семью местами соответственно. Партия Авода поднялась на одно место до шести, а Мерец упала на одно место до четырех. «Исраэль Бейтену» и «Раам» остаются стабильными, имея по пять мест каждый. Партия «Еврейский дом» опустилась еще ниже избирательного порога и составляет 1,7%.

В вопросе пригодности для премьерства Лапид сократил разрыв до однозначной разницы с Нетаниягу. Нетаниягу лидирует с 42% против 34 процентов у Лапида. Между Нетаниягу и Ганцем разрыв по-прежнему выражается двузначными числами – 43% у председателя «Ликуда» и 31 процентов у председателя партии «Национальное единство».

Ранее мы рассказывали, что Лапид высказался о беспорядках и терроризме.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу обратился к Лапиду и сказал, что «когда вы сдаетесь Насралле, вы получите беспорядки в Иерусалиме«.

Помимо этого, недавно Мансур Аббас заявил, что его цель – не дать левым и правым сформировать правительство самостоятельно.