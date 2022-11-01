Член избиркома подвергся нападению на избирательном участке — СМИ

Десятки арабов напали на сотрудника избирательной комиссии на избирательном участке в школе города Тайбе в день голосования на выборах в Кнессет во вторник, 1 ноября.

Об этом сообщает Israel National News.

Отмечается, что член избиркома Элияху Дана, являющийся членом районного комитета в Шаронском районе от партии «Ноам», прибыл на избирательный участок и заявил, что столкнулся с нарушениями.

«В школьном дворе было около 20 молодых людей, которые кричали на меня. Когда я вошел на избирательный участок, десятки арабов погнались за мной, толкая меня и моего товарища, плевали в меня и бросали в нас предметы», — сказал он.

Дана добавил, что видел, как региональный директор организации за чистоту выборов прибыл на избирательный участок, и его также не пустили в здание, «ругали и кричали».

«Официальная жалоба была подана в полицию и Центральную избирательную комиссию», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений.

Сообщается, что в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию. О нем немедленно сообщил другой чиновник, и предполагаемого нарушителя заменили, сказали в ЦИК.

В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями.

Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.

Ранее Курсор писал, что в день выборов резко подскочили расходы израильтян по картам.