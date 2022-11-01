В день выборов резко подскочили расходы израильтян по картам

Возросшие расчеты по кредитным картам во время голосования продолжают увеличиваться от одних выборов к другим и 1 ноября составили 397,49 миллиона шекелей.

Компания ШВА, предоставляющая банковские услуги, отчиталась, что день выборов израильтяне решили потратить на покупки.

Об этом сообщают Detaly.

До полудня 1 ноября (между 7:00 и 12:00) расходы по кредитным картам почти достигли 400 миллионов шекелей. Это на 38% выше данных с предыдущих выборов 23 марта 2021 года. Тогда за аналогичный период времени было потрачено 287,93 миллиона шекелей, а сейчас 397,49 миллиона шекелей.

Самая загруженная минута этим утром была зафиксирована в 11:58. В это время сделано около 11,5 тысячи транзакций в минуту, а расходы показали максимальный результат в 2,42 миллиона шекелей.

Увеличение расходов по картам в день голосования демонстрирует растущую тенденцию и определенную закономерность. На выборах в 2019 году расходы составили 197,77 млн ​​и 227,51 млн шекелей. А в 2020 году пандемия привела к определенному снижению трат — до 203,51 миллиона шекелей.

В компании ШВА заявили: «Объем расходов в утренние часы даже превысил пятничные расходы».

Компания связывает рост расходов с продолжающимся расширением использования израильтянами кредитных карт и цифровых кошельков.

Ранее Курсор писал о самой высокой явке с 1999 года: сколько израильтян проголосовало к 12:00.

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