Выборы в Кнессет: глава избиркома сообщила о первых нарушениях

Генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адес сказала, что во время голосования расследуются несколько нарушений.

Сообщается, что в ультраортодоксальном Бейтар-Иллите, недалеко от Иерусалима, секретарь избирательного участка сказал жителям голосовать за определенную партию. О нем немедленно сообщил другой чиновник, и предполагаемого нарушителя заменили, сказали в ЦИК.

В друзской деревне Ярка на севере Израиля, где на предыдущих выборах поступали сообщения о нарушениях, полиция расследует два случая предполагаемой кражи конвертов с бюллетенями.

Сообщается, что несколько человек пришли на избирательный участок и взяли большое количество конвертов, сказала Адес, добавив, что весь комитет, обслуживающий участок в Ярке, может быть заменен.

Расследуются еще пять инцидентов, продолжила она. Так, люди на избирательных участках в разных местах сообщают, что их имена уже были вычеркнуты из списка имеющих право голоса, когда они прибыли на место.

Это может означать, что кто-то другой проголосовал от их имени, сказала Адес, но также может быть связано с тем, что должностное лицо вычеркнуло неправильное имя в списке избирателей.

Ранее Курсор писал, что в день выборов резко подскочили расходы израильтян по картам.