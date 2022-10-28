Дани Данон назвал главную стратегическую проблему для Государства Израиль

«Мы остановим палестинский захват Зоны C», — заявил Дани Данон в Самарии. Он сказал, что Ликуд не позволит Ганцу и Лапиду поставить под угрозу господство Государства Израиль.

Председатель всемирного «Ликуда» и кандидат от партии в Кнессет совершил поездку по Самарии вместе с генеральным директором движения «Регавим».

В пятницу утром председатель бывший посол Израиля в ООН Дани Данон посетил Самарию вместе с генеральным директором движения «Регавим» Меиром Дойчем.

Дани Данон уверен, что ситуация на местах невыносима: «Захват палестинцами зоны C является стратегической проблемой для Государства Израиль. Эта проблема обострилась в десятки раз за последний год при поддержке министра обороны Ганца и с благословения премьер-министра Лапида, которые пытаются установить факты о землю и позволить палестинцам создать де-факто государство, захватив эти районы».

Представитель Ликуда также уверенно заявил: «На следующей неделе в Газе мы придем к власти и выдвинем стратегический план по обузданию серьезного явления, которое ставит под угрозу господство Государства Израиль в Палестинской автономии. Мы не намерены позволять Ганцу и Лапиду обойти волю общественности в Израиле и создать палестинское государство».

Ранее Курсор писал о перестрелке в Шхеме: палестинцы воспользовались частичным снятием ограничений. Ослабление ограничений ЦАХАЛа по закрытию въездов в Шхем привело к новой перестрелке. В результате один палестинец убит, двое раненых.

Также мы информировали, что посол США поддержал право Израиля на защиту.