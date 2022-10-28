Перестрелка в Шхеме: палестинцы воспользовались частичным снятием ограничений

Ослабление ограничений ЦАХАЛа по закрытию въездов в Шхем привело к новой перестрелке. В результате один палестинец убит, двое раненых.

Палестинские боевики открыли огонь по израильским войскам вблизи Шхема рано утром в пятницу. Они проезжали мимо в автомобиле.

Об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛа.

Перестрелка произошла спустя примерно час после того, как военные объявили об ослаблении блокады палестинского города после успехов в борьбе с местной террористической группировкой.

По информации палестинского министерства здравоохранения, был убит один палестинец и еще двое получили ранения. Названо имя погибшего палестинца — это 47-летний Имад Абу Рашид. Двое других раненых палестинцев были доставлены в больницу «Рафидия» в Шхеме.

ЦАХАЛ сообщил, что солдаты в городе Хувара, расположенном к югу от Шхема, открыли огонь по двум «подозрительным» автомобилям после того, как проезжавшая мимо машина обстреляла военнослужащих на посту ЦАХАЛа в этом городе.

Никто из военнослужащих не пострадал, личности погибших были установлены, сообщили в армии.

01:00 ISF shot at the vehicle https://t.co/aTM3PbguZR pic.twitter.com/7jmSIFb4y5 — Younis Tirawi -يونس الطيراوي (@ytirawi) October 27, 2022

По словам военных, солдаты, стрелявшие по машинам, находились в этом районе в рамках наступательной операции. Силы безопасности прочесывают местность в поисках новых подозреваемых, а на месте инцидента было найдено несколько рюкзаков.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, что один из автомобилей, подвергшихся израильскому обстрелу, имеет несколько разбитых стекол и, похоже, пулевые отверстия. На сиденье автомобиля, наряду с гранатами, также видна балаклава.

#شاهد احدى المركبات المستهدفة من قبل جيش الاحتلال على حاجز حوارة جنوب #نابلس، والتي أستشهد بها شاب وأصيب اثنين اخرين منهم إصابة خطيرة. pic.twitter.com/K7qLrDDfXd — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 27, 2022

ЦАХАЛ заявил: «После оценки ситуации было принято решение изменить метод ограничения передвижения в районе Шхема, и некоторые входы в город будут открыты сегодня вечером».

Решение об ослаблении блокады города было принято после того, как в последние дни Израилю удалось добиться значительных успехов в борьбе с террористической группировкой «Львиное логово».

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