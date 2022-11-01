День выборов: особенности и перспективы

Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь.

Повторяющиеся выборы, которые Израиль в пятый раз переживает за последние четыре года, уже трижды заводили страну в тупик.

Дважды правительство не смогло просуществовать даже года.

В преддверии сегодняшних выборов ситуация такова, что силы оппонентов примерно равны. Победа или проигрыш Нетаниягу одинаково возможны, также как и его противников. Но у блока Нетаниягу ситуация лучше, поскольку он имеет на своей стороне “Религиозный сионизм”, который сейчас усилил свои позиции.

В случае победы Нетаниягу, Бен-Гвир и Смотрич потребуют у него «ответный жест» в виде министерских портфелей. Нетаниягу уже публично обещал, что они их получат: Смотрич возглавит министерство обороны, а Бен-Гвир — полицию.

Большое количество репатриантов в последнее время значительно повысили “цену” за каждый мандат, но вместе с этим повысился процент для преодоления барьера блокировки.

В арабском секторе последнее время замечена активность, что увеличивает ожидания на голосование арабского населения, но их значительно меньше, чем избирателей в еврейском секторе.

Большинство участков открыты с 7:00 до 22:00. Всего в Израиле 12 495 избирательных участков. 5 121 участков являются доступными для инвалидов и людей с ограниченными возможностями. 279 участков откроются для тех, кто находится на карантине по коронавирусу. Участки также работают в больницах, домах престарелых, тюрьмах.

Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи или уже за полночь. Окончательные результаты станут известны в четверг к полудню.

Ранее Курсор писал, что Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле.

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.