Герцог обратился к американским евреям накануне выборов в Израиле

По словам президента, результаты голосования могут «понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

Президент Израиля Ицхак Герцог обратился к американским евреям перед выборами в Кнессет.

Он готовит их к тому, что результаты выборов им могут не понравиться, сообщает IsraelInfo.

«Дорогие друзья, завтра израильтяне пойдут голосовать. Я знаю, что частота выборов в Израиле несколько нервирует, и я знаю о вопросах, которые возникают во многих еврейских общинах по всему миру по поводу результатов выборов», — сказал Герцог в видеообращении к Генеральной Ассамблее Еврейских федераций Северной Америки, проходящей в Чикаго.

По словам президента, результаты выборов «могут вам понравиться или не понравиться, но голос израильского народа следует уважать».

«Помимо этого, я говорю каждому из вас, что прочная, жизненно важная связь между Государством Израиль и североамериканским еврейством не будет и не должна быть скомпрометирована, какими бы ни были результаты», — подчеркнул Герцог.

Издание отмечает, что американские евреи и их организации крайне обеспокоены возможным приходом к власти крайне правых деятелей из “Религиозного сионизма”. Так, Бецалель Смотрич и Итамар Бен-Гвир имеют взгляды, которые явно расходятся со взглядами большинства американских евреев.

«Во время предыдущего премьерства Нетаниягу еврейские общины США не раз выражали несогласие со многими его высказываниями и действиями. В настоящий момент ситуация гораздо мрачнее — на третьем месте по результатам опросов идут ультраправой партии, члены которой выступают против любых меньшинств, в первую очередь национальных», — говорится в статье.

Как сообщал Курсор, израильские политики перед выборами раздают обещания Украине.

Также Курсор информировал о том, сколько израильтян не верят в честные результаты выборов.