Гальон озвучила одно из требований на коалиционных переговорах

Возобновление переговоров с палестинцами будет частью требований партии МЕРЕЦ на коалиционных переговорах по формированию правительства.

Об этом на мероприятии «Шабатарбут» в Кфар-Манде в субботу, 22 октября, заявила глава политсилы Захава Гальон, сообщает портал Детали.

По ее словам, необходимо принять меры, чтобы предотвратить захват Палестинской автономии джихадистскими элементами.

«Контроль над палестинцами вредит не только им, но он подрывает и нашу сущность. Если у них не будет соблюдения прав человека, этого не будет и у нас», — сказала Гальон.

Она отметила, что план политиков, намеревающихся сформировать следующее правительство, сконцентрироваться только на социальных вопросах, при этом отложить обсуждение политических проблем, «ограничивает количество вариантов решения».

«Территории в огне. Мы видим насилие со стороны поселенцев, мы видим нападения и терроризм, мы видим, как все это находится на грани эскалации», — подчеркнула лидер партии МЕРЕЦ.

По ее словам, если правительство хочет не допустить, чтобы «джихадистские и исламские силы захватили территории», слова премьер-министра Яира Лапида, который говорил о реализации политического решения по формуле «два государства для двух народов», должны быть воплощены в жизнь.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе лидер партии МЕРЕЦ Захава Гальон заявила, что министр обороны Бени Ганц должен «сдерживать и сдерживать» солдат ЦАХАЛа в связи с растущим количесвтом смертей среди палестинцев.

Ранее Курсор информировал о том, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. Она обрушилась с критикой на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.