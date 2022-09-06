Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу

13:14, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: Yonatan Sindel/Flash90

Гальон заявила, что «Нетаниягу открыл дверь самому гнусному расизму в израильское общество».

Председатель «Мерец» Захава Гальон обрушилась на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что сегодня правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.

«Расистская банда Бен-Гвира, которая сейчас кричит «Пусть твоя деревня сгорит» в адрес молодежи «Мерец», является самой опасной группой в Государстве Израиль. Нетаниягу открыл дверь самому отвратительному расизму в израильское общество. Горжусь молодежью «Мерец», которая продолжает традиции «Мерец» — они не дрогнули. Мы боремся с расизмом и победа за нами», — сказала она, упомянув левых активистов и сторонников «Мерец», которые также находились на протесте. 

Ранее Курсор писал о протестах в Рамат-Гане: Бен-Гвиру пришлось пробираться черным ходом. 

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Автор материала:
Ирен Давид
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