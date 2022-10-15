Гальон призвала Ганца «сдерживать и сдерживать» солдат ЦАХАЛа

Министр обороны Бени Ганц должен «сдерживать и сдерживать» солдат ЦАХАЛа в связи с растущим количесвтом смертей среди палестинцев.

Об этом заявила лидер партии МЕРЕЦ Захава Галон, сообщает inn.co.il.

По ее словам, «за последний год наблюдается неимоверный рост количества смертей палестинцев, при этом израильтяне также «платят за это кровью».

«Поселенцы провоцируют серьезные беспорядки среди палестинцев, … а армия их охраняет. С другой стороны, мы наблюдаем пробуждение молодых палестинцев в Иерусалиме. … Те, кто сейчас призывают ввести силы ЦАХАЛа в Дженин, к так называемой защитной стене, должны понимать: в этом районе будет эскалация», — сказала Гальон.

Она также раскритиковала депутата Кнессета Итамара Бен-Гвира, назвав его «головорезом и провокатором». По ее словам, «министр обороны должен объявить их террористической организацией за поощрение и подстрекательство к терроризму».

«Его цель — разжечь религиозный конфликт в Иерусалиме, особенно в палестинских кварталах, чтобы он дошел до Храмовой горы. Он говорит полиции: «Стреляйте в них, стреляйте боевыми». Он готов заплатить цену кровью евреев и арабов ради своей кампании. А вы ничего не можете с этим поделать», — сказала Гальон.

Как сообщал Курсор, глава МЕРЕЦ Захава Гальон рассказала, как будет настраивать коммуникацию с политическими деятелями.

Она заявила, что ради предотвращения создания правительства с Бецалелем Смотричем и Итамаром Бен-Гвиров, которых возглавит Биньямином Нетаниягу, она готова заседать в одном правительстве с ультраортодоксальными партиями.

Ранее Курсор информировал о том, что Гальон выступила с жесткой критикой в адрес Нетаниягу. Она обрушилась с критикой на члена Кнессета Итамара Бен-Гвира и лидера оппозиции Нетаниягу после сообщений о том, что правые демонстранты скандировали «Пусть твоя деревня сгорит дотла» во время протеста в средней школе Белича.