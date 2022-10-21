Гидеон Саар рассказал, у кого больше шансов сформировать правительство

Позиция Саара основывается на плане автономии бывшего премьер-министра Менахема Бегина: «Переход к палестинскому государству сегодня (является) нереалистичным и опасным для Государства Израиль, и я не поддерживаю это».

Министр юстиции Гидеон Саар из Партии национального единства сообщил, что не верит в премьер-министра Яира Лапида и не поддерживает его позицию в отношении решения о создании двух государств.

Саар считает, что Лапид не сможет сформировать правительство после предстоящих выборов.

Он заявил: «Вопрос заключается в том, кто сможет сформировать правительство. Одна возможность, что у Нетаньяху будет 61 человек, и он сформирует правительство экстремистов со Смотричем, Бен-Гвиром и другими. Есть еще одна возможность, при которой у Нетаниягу не будет 61 мандата, и тогда вопрос в том, что произойдет в политической системе? Кто более широко принят в политической системе? И здесь рассмотрение количества мест важно… но, конечно же, это не единственное соображение».

Саар отметил, что «Лапид не может завербовать 61 члена Кнессета и, следовательно, не сможет сформировать правительство». Таким образом, по мнению Саара, есть только две реальные альтернативы: «Либо Нетаниягу сформирует экстремистское правительство, либо нет, и тогда я бы предположил, что у Бени Ганца больше всего шансов создать широкое правительство единства».

Комментируя вопрос о Храмовой горе, Саар поддержал сохранение статус-кво и сказал: «Все правительства Израиля, включая правительство Ликуда и это правительство, сохранили статус-кво на Храмовой горе. … На Храмовой горе действуют все эти годы до сегодняшнего дня принципы, установленные после Шестидневной войны».

Саар также осудил комментарии Лапида на Генеральной Ассамблее ООН о создании двух государств: «Я думаю, что он (Лапид) сказал что-то, что он также не продвигал в течение последнего срока, ни как премьер-министр, ни как министр иностранных дел, и не зря. Это дело сегодня непрактичное ни в каком смысле. Сегодня можно предпринять действия по укреплению самоуправления Палестинской автономии, не нанося ущерба безопасности Израиля».

Саар объяснил, что его позиция основывается на плане автономии бывшего премьер-министра Менахема Бегина. «Моя основ представляет собой план, который первым положил на стол покойный Менахем Бегин. Нам нужно посмотреть, в каких местах можно предоставить больше свободы передвижения, больше хорошей жизни, больше полномочий, которые не наносят вреда безопасности. Но, на мой взгляд, переход к палестинскому государству сегодня (является) нереалистичным и опасным для Государства Израиль, и я не поддерживаю это».

Ранее Курсор писал, что Лапид рассказал, что будет делать его правительство в случае победы на выборах.

Также мы сообщали о словах Нетаниягу: «Ганца не будет в моем правительстве, мы создадим только правое правительство».