Нетаниягу: «Ганца не будет в моем правительстве, мы создадим только правое правительство»

Биньямин Нетаниягу выступил на предвыборной конференции в Димоне и рассказал о предстоящих выборах в Кнессет.

Об этом сообщает Maariv.

«Нам нужно создать национальное правительство. Я собираюсь создать национальное правительство – «Ликуд», религиозный сионизм, ШАС и иудаизм Торы. Ганц – левый, он хочет, чтобы столица Палестины находилась в Иерусалиме. Я не буду формировать с ним правительство. Я не откажусь от религиозного сионизма, чтобы получить какую-то статью в стране. Мы создадим только правое правительств», – сказал лидер оппозиции.

Также «Курсор» сообщал, что Нетаниягу рассказал, считает ли Трампа антисемитом.