Глава комитета Сената США сделал предупреждение Нетаниягу перед выборами

По словам Роберта Менендеса, союз с экстремистскими элементами нанесет политический ущерб отношениям Израиля с США.

Председатель комитета по иностранным делам Сената США Роберт Менендес во время визита в Израиль дал понять лидеру оппозиции Беньямину Нетаниягу, что если он решит включить в свое правительство «экстремистские элементы», такие как Итамар Бен Габир, дипломатические отношения между Соединенными Штатами и Израилем пострадают.

Об этом сообщает kikar.co.il.

Отмечается, что Менендес выразил Нетаниягу озабоченность США его партнерством с «экстремистскими и поляризующими элементами».

Также, по словам источников, присутствующие в зале видели напряжение, возникшее после слов американского чиновника: мол, люди, находившиеся в зале, видели, как разозлился Нетаниягу.

«Сенатор Менендес сказал Нетаниягу, что он должен понимать, что создание коалиции такого типа может значительно подорвать двухпартийную поддержку в Вашингтоне, которая всегда была основой двусторонних отношений между США и Израилем», — говорится в материале.

Как известно, на протяжении многих лет сенатор Менендес считается вторым наиболее симпатизирующим Израилю в Демократической партии США и одним из самых жестких сторонников Израиля в вопросе ядерной сделки с Ираном.

Как сообщал Курсор, председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.

Также «Курсор» информировал о том, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.