Смотрич и Бен-Гвир призвали Шакед сойти с дистанции: стало известно, как ответила министр

Айелет Шакед прореагировала на критику со стороны лидеров правого лагеря: «Они не сделали и десятой доли того, что сделала я в своей карьере».

Председатель «Еврейского дома» и министр внутренних дел Айелет Шакед ответила на критику в свой адрес со стороны лидеров партии «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит».

Шакед заявила:«Ни Смотрич, ни Бен-Гвир не сделали и десятой доли того, что сделала я в своей политической карьере. Я буду продолжать до конца, и мы добьемся больших успехов».

В «Оцма Иегудит» резко высказались о Шакед: «Неудивительно, что человек, ставший министром благодаря сторонникам терроризма из исламского движения, продолжает наносить ущерб лагерю правых и теперь неистово бежит к горящим голосам. Мы призываем Шакед немедленно отказаться от участия в гонке».

Шакед также твердо ответила на критику члена Кнессета Амихая Шикли и сказала: «Он марионетка Нетаниягу, человек, который отменил закон о гражданстве. Лучше, если он будет сидеть тихо».

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