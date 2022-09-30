Нетаниягу — это история: лидер РААМа открестился от поддержки экс-премьера

Председатель партии РААМ Мансур Аббас пообещал не поддерживать лидера оппозиции Беньямина Нетаниягу в попытке сформировать правительство после следующих выборов и обвинил его в безудержной вспышке насильственных преступлений, с которыми столкнулась арабская община в последние годы.
Об этом сообщает Times of Israel.
По словам Аббаса, непрекращающаяся волна преступности, унесшая сотни жизней, началась, когда Нетаниягу был премьер-министром. При этом, по мнению главы РААМа, не последнюю роль в этом процессе сыграл крайне правый депутат Кнессета Итамар Бен-Гвир.
«Мы за смену правительства и не будем поддерживать Нетаниягу — он стал историей. Он вернул Бен-Гвира в израильский парламент», — сказал Аббас.
Он также раскритиковал бывших политических соратников, Аймана Удэ и Ахмада Тиби, за поддержку оппозиции — в частности, за голосование за Ликуд и их правых союзников в Кнессете в рамках их успешных усилий по свержению правительства в начале года.
Как сообщал Курсор, глава партии РААМ Мансур Аббас рассказал о том, как его политическому движению удалась борьба с Беньямином Нетаниягу, а также прокомментировал деятельность других арабских партий. По словам Аббаса, РААМ отправили Нетаниягу в оппозицию и отстранила его от власти.
«Другие арабские партии только предостерегают от него, но ничего не делают, чтобы предотвратить его возвращение», – добавил он.
В данный момент между арабскими партиями существует настолько существенный раскол, что они не хотя заключать друг с другом сделку об обмене остаточных голосов.
Также «Курсор» информировал о том, что лидеры партий «Религиозный сионизм» и «Оцма Иегудит», Смотрич и Бен-Гвир, призвали Шакед отказаться от участия в выборах. Министр внутренних дел не обошла эту критику стороной.