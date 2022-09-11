Либерман отказался от своих слов: Я не собирался навредить памяти о Холокосте

Либерман пояснил, что у него не было намерения «причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война».

Министр финансов и председатель партии «Исраэль Бейтену» Авигдор Либерман извинился за свои слова в адрес Нетаниягу.

Он заявил: «Нет ничего нового под солнцем, Нетаниягу действительно забыл, что самые близкие ему люди решили назвать израильских полицейских «гестапо», но до сих пор очень хорошо помнит, как использовать методы пропаганды, чтобы навредить мне и Израилю».

При этом он добавил: «У меня не было намерения причинить кому-либо вред, и уж тем более не в таком вопросе — как Холокост и Вторая мировая война. Это слишком близкий мне вопрос — одной из жертв является моя семья».

Либерман предупредил: «Никто не будет проповедовать мне нравственность, и мои действия говорят сами за себя — как в прошлом году мы начали значительно повышать благосостояние выживших в Холокосте, увеличив их ежегодное пособие, так и, несмотря на неоднократные попытки ядовитой машины навредить нашей повседневной жизни, мы будет продолжать действовать и в будущем».

Министр финансов отказался от своих слов, сказанных журналистам перед заседанием кабинета министров, когда обвинил лидера оппозиции в попытке разжечь против него общественную дискуссию в связи с выборами.

Ранее Курсор писал, что политики раскритиковали Либермана за сравнение Нетаниягу с Геббельсом и Сталиным.

Напомним, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.