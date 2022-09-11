Политики раскритиковали Либермана за сравнение Нетаниягу с Геббельсом и Сталиным

«Методы Нетаниягу точно такие же, как у Геббельса и Сталина», — сказал Либерман, после чего на него посыпалась критика.

Политики всего спектра раскритиковали министра финансов Авигдора Либермана за его комментарии ранее сегодня, когда он сравнил лидера оппозиции Биньямина Нетаниягу с Йозефом Геббельсом.

Приходя сегодня на утреннее заседание кабинета министров, Либерман сказал, что методы кампании Нетаниягу — это «точные методы Геббельса и Сталина».

Комментарии вызвали немедленное осуждение со стороны «Ликуда», в котором заявили, что Либерман «унижает Холокост».

И партнеры Либермана по коалиции премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц также осудили его комментарии.

«Даже перед лицом бесконечной машины яда и подстрекательства… Холокост должен быть исключен из разговора», — сказал Лапид, говоря, что такие сравнения «только вредят памяти о Холокосте».

Ганц сказал, что, поддерживая Либермана, он «осуждает неприемлемое сравнение с теми, кто совершил самые ужасные злодеяния в истории человечества».

Ранее «Курсор» писал о том, что министр финансов Авигдор Либерман раскритиковал партию ШАС за ее предвыборную кампанию под названием «Мы жаждем перемен».

Напомним, что Либерман заявил, что Нетаниягу отравляет всю политическую систему Израиля и обвинил председателя «Ликуда» в попытке очернить его имя.

Также мы сообщали о результатах нового опроса, который показал, сколько мест не хватает Нетаниягу для формирования коалиции.