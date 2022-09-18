Либерман потребовал от ЦИК дисквалифицировать партию «Балад»: чем ему это выгодно

Авигдор Либерман не заинтересован в расколе Объединенного арабского списка, поэтому обратился в Центризбирком с призывом отстранить «Балад» от участия в выборах.

Председатель партии «Исраэль Бейтену», министр финансов Авигдор Либерман, бросился спасать Объединенный арабский список.

Об этом сообщил Телеграм-канал ГОЛОС ИЗРАИЛЯ.

Ахмад Тиби и Айман Уде теряют голоса из-за раскола партии и выхода фракции «Балад» из ОАС. В связи с этим партия НДИ потребовала от Центральной избирательной комиссии дисквалификации партии «Балад».

Цель проста: «Балад» уменьшает количество мандатов на 2-3 места, из-за чего фракции Ахмада Тиби и Аймана Уде тоже оказываются на грани электорального барьера. В итоге у левого блока Лапида-Ганца-Либермана не будет правительства без Тиби и Уде. Поэтому Либерман поддержал Лапида и Ганца и намерен устранить из выборного списка партию «Балад».

Ранее Курсор писал, что лидер «Балад» назвал виновного в расколе его партии с «Объединенным списком». Аналитики попытались выяснить, будет ли этот шаг более выгодным для лидера оппозиции Биньямина Нетаньягу или Лапида.

Также мы публиковали свежий рейтинг партий: кого израильтяне поддерживают больше всего. Результаты последнего опроса показывают, что национал-либеральная политическая партия «Ликуд» получила бы на ближайших выборах 60 мест в Кнессете. Это на одного представителя больше по сравнению с опросом, опубликованным в среду.