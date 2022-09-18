Свежий рейтинг партий: кого израильтяне поддерживают больше всего

Журналисты Channel 13 News провели опрос относительно политических настроений среди израильских избирателей. Партия «Еврейский дом» не попадает в парламент и остается ниже избирательного порога.

Результаты последнего опроса показывают, что национал-либеральная политическая партия «Ликуд» получила бы на ближайших выборах 60 мест в Кнессете. Это на одного представителя больше по сравнению с опросом, опубликованным в среду.

Об этом сообщает 18 сентября 7 Israel National News.

Представители «Объединенного списка» в опросе оказались не на ведущих позициях. «Хадаш» и «Тааль» получает 4 места, но «Балад» не достигает избирательного порога с поддержкой 1,2%.

Политическая сила «Религиозный сионизм», которая получила 13 мест, остается третьей по величине. Результаты симпатий респондентов не изменились и остались прежними по сравнению с голосованием, проведенным в среду.

Партии национального единства Бени Ганца досталось бы 12 мест. Политсила ШАС получает 8 мест, а «Объединенный иудаизм Торы» — 7.

«Еврейский дом» под руководством Айелет Шакед остается ниже избирательного порога с 2-процентной поддержкой. Партия Эли Авидара «Свободный Израиль» получает с 0,4%. Представители израильского медиасообщества следят за ситуацией и в дальнейшем намерены представить новые результаты опросов политических симпатий граждан.

Ранее «Курсор» сообщал результаты опроса относительно того, кого израильские избиратели хотели бы видеть главой министерства юстиции. Неожиданностей в голосовании зафиксировано не было, поскольку наиболее высокий уровень поддержки, 16,6%, получил нынешний министр юстиции Гидеон Саар. На втором месте адвокат Итамар Бен-Гвир от религиозной сионистской партии «Оцма Йегудит». Его на посту министра юстиции хотят видеть 14,2% опрошенных.