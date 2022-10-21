Либерман пояснил, почему «Исраэль Бейтейну» идет на выборы самостоятельно

По словам министра финансов, его партия является единственной политической силой в Израиле которая «не двигается зигзагами».

Партия «Исраэль Бейтейну» не подписывала дополнительных соглашений ни с одной из сторон на кануне выборов в Кнессет, потому что является единственной политической силой в Израиле которая «не двигается зигзагами».

Об этом заявил лидер партии, министр финансов Авигдор Либерман, сообщает портал Maariv.

«Почему мы не подписали дополнительное соглашение ни с одной из сторон? Мы обязуемся сформировать коалицию без «Биби», ШАСа и «Объединенного иудаизма Торы» и продвигать свободную экономику и свободную страну», — заявил Либерман.

Он также добавил, что «мы продолжим работать над тем, чтобы не допустить коалиции с ультраортодоксальными партийными бизнесменами, которым не удастся продвигать какие-либо либеральные ценности».

Как сообщал Курсор, министр финансов Авигдор Либерман, глава партии «Исраэль Бейтейну», не прекращает свои резкие нападки на бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он уверен, что это с подачи лидера «Ликуда» против него были выдвинуты обвинения бывшим активистом партии «Исраэль Бейтейну», который спустя 20 лет заявил, что Либерман пытался нанять его для убийства высокопоставленного полицейского.

«Человек «вспоминает» то, что было 20 лет назад, и публикует это за два месяца до выборов. Это методы Нетаниягу, точно такие же, как у Геббельса и Сталина, выдвигать абсурдные и возмутительные обвинения против людей и повторять эти обвинения снова и снова, пока люди не привыкнут к этому понятию», — отметил Либерман.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Исраэль Бейтену», министр финансов Авигдор Либерман, бросился спасать Объединенный арабский список. Цель проста: «Балад» уменьшает количество мандатов на 2-3 места, из-за чего фракции Ахмада Тиби и Аймана Уде тоже оказываются на грани электорального барьера.

В итоге у левого блока Лапида-Ганца-Либермана не будет правительства без Тиби и Уде. Поэтому Либерман поддержал Лапида и Ганца и намерен устранить из выборного списка партию «Балад».