Захава Гальон: Авода без объединения с МЕРЕЦ может выйти из Кнессета

Израильский политик Захава Гальон утверждает, что партия АВОДА может опуститься ниже избирательного порога на ноябрьских выборах, если не произойдет ее объединение с МЕРЕЦ.

По мнению Гальон, которую спросили о необходимости в слиянии политических сил, «из соображений ответственности нужно учитывать», что одна из сторон может опуститься ниже необходимого порога. Она это сказала 3 сентября, в субботу, на мероприятии Шаббатарбут в Ришон ле-Ционе.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

«Мерец находится на подъеме, а Авода падает», – поделилась Гальон.

Отметим, что недавно Авода и МЕРЕЦ подписали соглашение о разделе голосов. Рам Шефа и Михал Розин в совместном заявлении сказали, что грядущие выборы в Кнессет имеют решающее значение для того, чтобы предотвратить приход ультраправых в правительство.

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