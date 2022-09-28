МЕРЕЦ отказывается поддержать требования о дисквалификации партий РААМ и Балад

Партия МЕРЕЦ настаивает, чтобы в демократическом голосовании Государства Израиль приняли участие все его части, включая пятую часть населения страны, которую составляют арабские израильтяне.

Стало известно, как распределятся голоса на предстоящих завтра голосованиях о запрете арабских партий РААМ и «Балад».

МЕРЕЦ проголосует против дисквалификации партий, а Еш Атид не будет участвовать в обсуждениях.

На пленарном заседании Центральной избирательной комиссии о дисквалификации списков РААМ и «Балад» представители партии «Еш Атид» не будут участвовать в дебатах.

По словам представителя партии МЕРЕЦ заявил: «Это не попытка запрета двух арабских партий, это скорее попытка отменить участие пятой части граждан страны мужского и женского пола в предстоящих выборах, чтобы коэнисты и бибиисты разрушили израильскую демократию».

«МЕРЕЦ не только будет выступать против, мы будем работать над поощрением голосования в арабском обществе на предстоящих выборах, чтобы в демократическом голосовании Государства Израиль приняли участие все его части», — считают в партии.

Курсор писал ранее, что Балад начал предвыборную кампанию с обвинения бывших союзников: ставят экономику выше идеологии. На митинге с палестинскими флагами и националистическими гимнами лидеры арабской антисионистской партии выразили уверенность, что они пройдут в следующий Кнессет.

Также Курсор информировал о том, что глава арабской националистической партии Балад Сами Абу Шахад обвинил премьер-министра Яира Лапида в организации раскола между его партией и двумя другими членами Объединенного списка.