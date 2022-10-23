Ликуд пригрозил петицией организациям, призывающим к голосованию в арабском обществе

В партии Нетаниягу заявляют, что целью данной кампании является призыв арабских избирателей к голосованию за партии, которые составят блок во главе с действующим премьер-министром.

Партия «Ликуд» угрожает подать петицию против организаций, поощряющих голосование в арабском обществе.

Как сообщает Haaretz, партия направила письмо-предупреждение перед подачей петиции в Избирательную комиссию против общественных организаций «Зазим» и «Омдим бе-яхад», утверждая, что их кампания призывает воздержаться от голосования за «Ликуд».

По мнению политсилы, данные организации должны быть зарегистрированы с формулировкой «действующий орган на выборах», на которую распространяются ограничения по закону о финансировании партий. А поскольку, по их словам, они не занимаются призывом к голосованию за ту или иную партию, на них не должны распространяться указанные ограничения.

В предупредительном письме юридический советник «Ликуда» Ави Халеви отметил, что эти организации являются «левым движением, которое осуществляет предвыборную деятельность в ходе избирательной кампании по выборам в Кнессет 25-го созыва». При этом «представление этой деятельности как кампании по поощрению голосования является аферой, мошенничеством и маскировкой».

По его словам, целью данной кампании является призыв арабских избирателей к голосованию за те партии, которые составят блок во главе с действующим премьер-министром Яиром Лапидом. Халеви отметил, что увеличение процента голосов за эти партии помешает «Ликуду» и его лидеру Биньямину Нетаниягу сформировать правительство.

В свою очередь в организациях «Зазим» и «Омдим бе-яхад» утверждают, что занимаются общей агитацией к голосованию и не считаются «действующим органом на выборах».

Как сообщал Курсор, в Ликуд прокомментировали слухи о том, что Нетаниягу выступит посредником между рф* и Украиной.

Также Курсор информировал о том, что высокопоставленные деятели партии «Ликуд» обещают, что окажут сопротивление, если Биньямин Нетаниягу предложит присоединиться к левоцентристскому правительству во главе с Бени Ганцем.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!