Депутаты Ликуда: Мы помешаем любому правительству, у которого Ганц будет первым в ротации

Высокопоставленные деятели партии от «Ликуда» обещают, что окажут сопротивление, если Биньямин Нетаниягу предложит присоединиться к левоцентристскому правительству с Бени Ганцем первым в ротационной сделке.

В беседе с журналистами депутаты сказали, что «помешают правительству Ликуда», если министр обороны Бени Ганц «станет первым в соглашении о ротации, если появится этот вариант, при котором блок не получит 61 место в Кнессете».

Об этом сообщает издание Israel National News.

Речь идет о сценарии, при котором Ликуд не получит 61 место в Кнессете и окажется в ситуации, при которой единственным вариантом предотвращения шестых выборов и формирования левоцентристского правительства – присоединение к левоцентристскому блоку. В такой ситуации Нетаниягу может предложить Ганцу стать первым в ротации на пост премьер-министра.

Информаторы сообщили о двух основных причинах, по которым некоторые депутаты из Ликуда попытаются помешать такому плану.

«Если Нетаниягу позволит Ганцу быть первым в ротации, это разрушит пакт между «Ликудом» и харедим и, по сути, превратит Ганца в кандидата, с которым харедим смогут работать и в будущем, без «Ликуда». Больше всего от этого пострадают те в «Ликуде», которые хотят претендовать на его лидерство после времен Нетаниягу. Они обеспокоены тем, что пакт с харедим не будет сохранен с «Ликудом» в будущем», – утверждают источники.

Другая причина – распределение портфелей и реформы в судебной системе. После более чем года, на протяжении которого Ликуд не был у власти, информаторы заявляют, что не готовы жертвовать половиной правительственных портфелей ради Партнерство с Ганцем. Также есть политики, которые не хотят возвращаться в правительство лишь ради заседания в правительстве, где они не смогут продвигать реформы в судебной системе.

«Цель всех, кто ушел с праймериз разочарованным и почувствовал, что Нетаниягу причинил ему боль, – это узкое правительство из 61 депутата, в котором Нетаниягу нужен каждый человек и каждый депутат в «Ликуде» имеет власть с председателем «Ликуда», – добавили они.

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