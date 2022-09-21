В Ликуд прокомментировали слухи о том, что Нетаниягу выступит посредником между рф и Украиной

В партии Ликуд отрицают, что их лидер Биньямин Нетаниягу пытается стать посредником между россией и Украиной.

Недавно в газете «Исраэль ха-йом» появилась информация, что Нетаниягу обратился к украинской стороне, чтобы та позволила ему вмешаться в переговорный процесс с *россией.

Об этом сообщает The Times Of Israel.

Слухи об этом прокомментировал представитель «Ликуда» и сказал, что это «полная чушь».

Ранее мы рассказывали о том, что впервые оппозиционный лидер Биньямин Нетаниягу примет участие в предвыборном митинге «Ликуда» в Бней-Браке. Проведение предвыборного митинга ожидается уже в четверг, 22 сентября, который посетят, согласно ожиданиям, много тысяч людей. На фоне этого подготовку к этому мероприятию начали силовики, а также рассматривается вариант закрытия всей площади для движения транспорта на время акции.

Также «Курсор» сообщал, что глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, Андрей Ермак, заявил, что в этот Рош ха-Шана Израиль должен выбрать Украину. По его словам, Украина оказалась в такой же ситуации, как Израиль.

Ермак добавил, что в феврале минувшего года российское террористическое государство разбомбило центр второго по величине города Украины – место нахождения активной еврейской организации «Гилель» и еврейской школы «Ор Авнер». Российскую агрессию не остановило то, что целью были центры украинского еврейства.

Глава Офиса президента полагает, что Израиль и Украина на одной стороне и ведут «одну и ту же войну против террористов, стремящихся уничтожить их народ». Остальные заявления Андрея Ермака читайте в нашем материале.

Помимо этого, недавно боец ВСУ обратился к россиянам на фоне объявления путиным частной мобилизации в Украине.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!